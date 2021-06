Wohnungsbrand verursacht halbe Million Euro Schaden

Ein Fahrzeug der Feuerwehr. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Ludwigshafen Ein Wohnungsbrand hat in der Nacht zum Samstag in einem Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen einen Schaden von rund einer halben Million Euro verursacht. Fünf Menschen wurden nach Angaben der Polizei leicht verletzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Mehr als 100 Bewohner retteten sich aus dem siebenstöckigen Gebäude ins Freie.

Wie es zu dem Feuer in der sechsen Etage kam, war zunächst unklar. Die Feuerwehr hatte die Flammen nach eigenen Angaben schnell unter Kontrolle.