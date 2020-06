Wohnungsbrand: Kind spielte mit Feuerzeug

Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ ist zu sehen. Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Ludwigshafen Ein Vierjähriger hat möglicherweise einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen verursacht. Das Kind habe mit einem Feuerzeug gespielt, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Flammen brachen am Donnerstagnachmittag in einer Wohnung in dem Haus aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa