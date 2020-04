Wohnungsbrand in Kaiserslautern: 74-Jähriger schwer verletzt

Ein Blick auf einen Einsatzwagen der Feuerwehr Oldenburg. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Symbolbild

Kaiserslautern Ein 74-Jähriger ist bei einem Brand in seiner Wohnung in Kaiserslautern schwer verletzt worden. Er wurde in der Nacht auf Montag in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Polizei am Morgen sagte.

