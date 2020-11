Wohnungsbrand im Saarland: Mann schläft mit Zigarette ein

Sulzbach Ein Mann ist im saarländischen Sulzbach mit einer brennenden Zigarette im Bett eingeschlafen und hat so einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus ausgelöst. Der 34-Jährige sei am späten Donnerstagabend erst durch die Flammen wieder wach geworden, teilte die Polizei am Freitag mit.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte drangen den Angaben zufolge aus einer Wohnung im Erdgeschoss starker Qualm und offene Flammen. Ein Bewohner aus dem ersten Geschoss sowie ein Hund mussten gerettet werden. Alle anderen Bewohner hätten sich aus eigener Kraft retten können.