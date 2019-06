Wohnungsbrand durch defekten Kühlschrank verursacht

Frankenthal Der Wohnungsbrand vergangene Woche in Frankenthal ist von einem technischen Defekt an einem Kühlschrank verursacht worden. Die Räume seien weiterhin nicht bewohnbar, teilte die Polizei am Montag mit.

