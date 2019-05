Wohnungsbau in Rheinland-Pfalz zieht an

Bauarbeiter bauen bei Sonnenaufgang an einem Wohnhaus. Foto: Julian Stratenschulte/Archivbild.

Bad Ems Neuer Wohnraum in Rheinland-Pfalz: 2018 sind landesweit fast 13 320 Wohnungen entstanden. Das seien rund 25 Prozent mehr als noch im Jahr zuvor, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag mit.

Mehr als die Hälfte (52 Prozent) der neuen Wohnungen kamen in Mehrfamilienhäusern und Wohnheimen hinzu.