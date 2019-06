Wohnung brennt aus: Bewohner kommt ins Krankenhaus

Ein Blick auf einen Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/Archiv.

Frankenthal Bei einem Brand in Frankenthal ist die Wohnung eines 42-Jährigen teilweise ausgebrannt. Der Mann kam mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus, wurde aber wenig später entlassen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

