Verwaltung Wohnsitz kann in 19 Gemeinden digital angemeldet werden

Ab Donnerstag können Menschen in 19 rheinland-pfälzischen Gemeinden ihren Wohnsitz digital von zu Hause aus anmelden. „Künftig sollen immer mehr Kommunen hinzukommen, bis letztlich alle 170 Meldebehörden in Rheinland-Pfalz angeschlossen sind“, teilte das rheinland-pfälzische Innenministerium mit. Nach Angaben von Digitalisierungsministerin Dörte Schall (SPD) sollen auch andere Verwaltungsleistungen in diesem Jahr digital umgesetzt werden.