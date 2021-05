Wohnraum mit Hilfe von Kreiswohnungsbaugesellschaften

Mainz Wohnungsbaugesellschaften sind ein Weg zu mehr bezahlbarem Wohnraum - vor allem in Großstädten. Für Kreise und kleine Kommunen sind sie aber auch möglich. Vorreiter ist der Kreis Mainz-Bingen.

Kreiswohnungsbaugesellschaften sollen in Rheinland-Pfalz dazu beitragen, mehr bezahlbare Wohnungen zu schaffen. „Die Landesregierung hat erkannt, dass es gerade in den rheinland-pfälzischen Städten und Ballungsgebieten an bezahlbarem Wohnraum fehlt“, sagte DGB-Landeschef Dietmar Muscheid der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Die Ampel-Koalition habe daher unter anderem die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Kreiswohnungsbaugesellschaften gegründet werden könnten. Mit dieser Neuauslegung der Landkreisordnung könnten sich nun einzelne Kommunen innerhalb eines Kreises an gemeinsamen Wohnungsbaugesellschaften beteiligen. Der DGB und der Landkreistag halten das für einen wichtigen Schritt.