Wohnmobil landet im Straßengraben: Frau schwer verletzt

Ein Rettungswagen mit Blaulicht fährt über eine Straße. Foto: Jens Büttner/Archivbild.

Rheinböllen Bei einem Verkehrsunfall mit einem Wohnmobil ist eine Frau schwer verletzt worden. Der Wagen fuhr am Sonntagmorgen an einer Ausfahrt der Bundesstraße 50 in Rheinböllen über eine Einmündung hinaus in einen Straßengraben.

