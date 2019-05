Wohnhausbrand in Westpfalz durch Technik-Defekt verursacht

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr mit Blaulicht. Foto: Marcel Kusch/Archivbild.

Offenbach-Hundheim Ein technischer Defekt hat das Feuer in einem Wohnhaus im westpfälzischen Offenbach-Hundheim ausgelöst. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein Sachverständiger durchsuchte demnach am Montag das Gebäude nach Spuren.

Unter dem Bauschutt wurde eine Mehrfachsteckdose gefunden, an der ein Kühlschrank hing. „Dort dürfte das Feuer ausgebrochen sein.“