Bad Kreuznach Wohnhaus brennt ab: Bewohner in Sicherheit

Bad Kreuznach · Ein Mehrfamilienhaus in Bad Kreuznach ist am Samstagmorgen abgebrannt. Feuerwehr und Polizei konnten alle Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses und eines Nachbargebäudes rechtzeitig in Sicherheit bringen, wie die Polizei mitteilte.

13.01.2024 , 13:38 Uhr

Eine Frau habe nach ersten Erkenntnissen einen Nervenzusammenbruch erlitten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe der Dachstuhl des Gebäudes bereits in Flammen gestanden. Das Haus sei größtenteils nicht mehr bewohnbar, berichtete die Polizei. Die Bewohner würden vorerst in Notunterkünften untergebracht. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf. Ein Zeuge hatte den Brand gegen 8.10 Uhr gemeldet. © dpa-infocom, dpa:240113-99-595285/2

(dpa)