Wohl Plädoyers im Prozess um Attacke auf Schwangere

Bad Kreuznach Fast drei Monate nach dem Auftakt dürften im Prozess in Bad Kreuznach um eine Messerattacke auf eine Schwangere heute die Plädoyers gehalten werden. Dies geschieht vor dem Landgericht nach Angaben eines Sprechers unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Angeklagt wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher und schwerer Körperverletzung sowie Schwangerschaftsabbruch ist der 25 Jahre alte afghanische Vater des Kindes. Er soll das aus Polen stammende Opfer am 11. Januar dieses Jahres in einem Zimmer eines Bad Kreuznacher Krankenhauses mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Die Frau konnte mit einer Notoperation gerettet werden, das ungeborene Kind starb.