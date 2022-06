Wetter : Wochenende: Sonne und Temperaturen bis 38 Grad erwartet

Die Sonne geht über dem Moselort Detzem und den Weinbergen auf. Foto: Harald Tittel/dpa

Offenbach In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird es in den kommenden Tagen sommerlich und heiß. Am Wochenende erreichen die Temperaturen bis zu 38 Grad, am Sonntag sind auch Gewitter möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Donnerstag mitteilte.

Der Donnerstag werde trocken bei Höchstwerten von 25 bis 29 Grad, im Süden bis 31 Grad. In der Nacht zum Freitag sinken die Temperaturen auf 15 bis 10 Grad. Am Freitag erwarten die Meteorologen meist heiteres und niederschlagsfreies Wetter. Die Höchstwerte liegen bei 28 bis 32 Grad, in höheren Lagen bei 25 bis 28 Grad. Es weht schwacher, zeitweise mäßiger Wind. In der Nacht zum Samstag liegen sinken die Temperaturen auf bis zu 13 Grad.

Am Samstag rechnet der DWD mit einem Temperaturanstieg. In Niederungen und Flusstälern wird es bis zu 38 Grad heiß, im Bergland liegen die Höchstwerte bei 31 Grad. Es bleibt heiter bis sonnig und trocken. In der Nacht zum Sonntag ist nur mit einer geringen Abkühlung zu rechnen. Die Tiefstwerte liegen bei 21 bis 16 Grad, örtlich sogar bei 22 Grad. Am Sonntag bleibt es heiß, im Verlauf des Tages sind vor allem im Norden und Westen Schauer mit teils kräftigen Gewittern, Starkregen und Hagel möglich. Die Temperaturen steigen auf maximal 31 bis 36 Grad, in höheren Lagen auf 26 bis 30 Grad.

© dpa-infocom, dpa:220616-99-685021/2

(dpa)