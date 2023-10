Wetter Wochenende in Rheinland-Pfalz und Saarland wird ungemütlich

Mainz/Saarbrücken · Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich auch am Wochenende auf bewölktes Wetter und Regen einstellen. Dafür bleibt es mild: Am Freitag erreichen die Temperaturen 11 bis 15, am Samstag 12 bis 16 und am Sonntag 13 bis 17 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte.

27.10.2023, 08:34 Uhr

Ein herbstlich gefärbtes Blatt liegt bei Regen auf einem Autodach. Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolfoto

Zum Freitagabend hin soll das Wetter demnach überwiegend niederschlagsfrei werden. Allerdings setzt der Regen in der Nacht zum Samstag voraussichtlich wieder ein. Laut DWD wird der Samstag überwiegend stark bewölkt, zeitweise soll es regnen. Am Nachmittag soll es aber zu Auflockerungen und nur noch vereinzelt zu Schauern kommen. Am Sonntag sei nach DWD-Angaben mit stark bewölktem Wetter, gebietsweise schauerartigem Regen und am Nachmittag und Abend auch mit örtlichen Gewittern zu rechnen. © dpa-infocom, dpa:231027-99-722103/2

(dpa)