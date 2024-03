Wetter Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird kalt

Am Freitag soll es nach Angaben des Wetterdienstes heiter bis wolkig und niederschlagsfrei werden. In der Nacht zum Samstag breite sich dann Regen aus. Am Wochenende sei mit Regen- und Graupelschauern und am Samstag örtlich auch mit kurzen Gewittern zu rechnen. In Gebieten, wo es zu Schauern kommt, können starke bis stürmische Böen aufziehen.