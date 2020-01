Wochenende: Dichte Regenwolken und sehr milde Temperaturen

Offenbach Bei sehr milden Temperaturen wird es am Wochenende in Rheinland-Pfalz und dem Saarland nass und grau. Am vorerst wärmsten wird es bei Temperaturen von 10 bis 16 Grad am Freitag, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Freitagmorgen mitteilte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Von dpa