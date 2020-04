Wochenend-Wetter: Viel Sonne in Rheinland-Pfalz und Saarland

Ein Baum blüht leuchtend hell an einem Wegesrand nahe Nierstein. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Offenbach Sonniges Wochenend-Wetter erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es am Samstag mit 16 bis 22 Grad zwar etwas kühler als noch am Freitag, aber ebenfalls sonnig und trocken.

