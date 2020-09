Wochenauftakt mit spätsommerlichen 25 Grad und viel Sonne

Die Sonne scheint am blauen Himmel durch Wolken hindurch. Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild

Offenbach In den kommenden Tagen zeigt sich das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland von seiner freundlichen Seite. Spätsommerliche Temperaturen und viel Sonne sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraus. Dabei kann vor allem in der Vorderpfalz und in den geschützten Tälern von Rhein und Mosel das Thermometer die 25-Grad-Marke wieder erreichen.

