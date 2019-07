Woche wird kühler: Regen und Gewitter möglich

Die Strahlen der tief stehenden Sonne dringen durch die Wolkendecke. Foto: Karl-Josef Hildenbrand.

Offenbach Im Laufe der Woche ist im Saarland und in Rheinland-Pfalz mit Regen zu rechnen. Die Temperaturen liegen am Dienstag bei 20 bis 23 Grad, im Bergland um 17 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Montag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa