Wettervorhersage Woche bringt Sommerwetter mit Temperaturen um die 30 Grad

Mainz · In der neuen Woche erwarten die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland Sonne und Temperaturen bis 31 Grad. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es am Montag trocken und es gibt viel Sonnenschein bei Höchsttemperaturen zwischen 24 und 28 Grad.

24.06.2024 , 08:06 Uhr

Weintrauben reifen bei Bacharach in Rheinland-Pfalz. Foto: Tim Würz/dpa/Symbolbild

Auch der Dienstag wird sonnig und trocken und die Temperaturen steigen auf 27 bis 30 Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es mild bei Temperaturen zwischen 17 und 13 Grad. Am Mittwoch ist es zunächst verbreitet heiter und sonnig. Ab dem Nachmittag sind dann laut Prognose im Süden erste Schauer und Gewitter nicht ausgeschlossen. Bei Temperaturen zwischen 27 und 31 Grad ist es teils schwül. Auch der Donnerstag startet mit Sonne. Laut Prognosen der Wetterexperten sind gebietsweise Schauer, Gewitter und Starkregen möglich bei Höchstwerten zwischen 27 und 31 Grad. © dpa-infocom, dpa:240624-99-508485/2

(dpa)