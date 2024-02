Karneval Wittlicher Möhnen stürmen Rathaus über lange Leiter

In Wittlich haben närrische Möhnen das Kommando übernommen: Trotz Regens drangen sie über eine lange Holzleiter um 11.11 Uhr durch ein Fenster in rund fünf Metern Höhe in das Alte Rathaus ein. Das schlechte Wetter habe die Frauen nicht von ihrem Vorhaben abbringen können, sagte der Sprecher der Stadt. Im Rathaus entmachteten die närrischen Weiber unter ortstypischen „Kreiau“-Rufen Stadtbürgermeister Joachim Rodenkirch (CDU) und die Ratsmitglieder - und führten die auf den Marktplatz ab.