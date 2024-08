Regierung in Rheinland-Pfalz Wissing zur Ampel: „Es können nur alle erfolgreich sein“

Der Erfolg der rheinland-pfälzischen Ampel-Regierung erklärt sich für den FDP-Politiker Volker Wissing auch aus einem selbst in schwierigen Situationen respektvollen und wertschätzenden Umgang untereinander. Es sei in der Ampel gelungen, „sich gemeinsam für das Land zu engagieren - statt gegen etwas“, sagte Wissing in einem Redaktionsgespräch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.