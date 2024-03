FDP Wissing will einheitlichere Energiepolitik in Europa

Der rheinland-pfälzische FDP-Vorsitzende und Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat eine engere Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich angemahnt. „Es ist nicht gut, dass in einer Zeit, in der es so sehr auf Europa ankommt, die Bundesrepublik Deutschland und die französische Republik in zentralen Fragen - und dazu gehört die Industriegesellschaft und die Frage der Energieversorgung - völlig unterschiedliche Wege gehen“, sagte Wissing beim Landesparteitag der FDP am Samstag in Ochtendung (Kreis Mayen-Koblenz). „Wir brauchen eine einheitlichere Energiepolitik in Europa.“