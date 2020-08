Wissing will auch als FDP-Generalsekretär Minister bleiben

Volker Wissing (FDP) bei einer Pressekonferenz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Berlin/Mainz Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing will auch nach einer Wahl zum neuen FDP-Generalsekretär seinen Kabinettsposten in Mainz behalten. Wissing sagte am Montag, er werde sein Amt als Wirtschaftsminister in Rheinland-Pfalz bis Ende der Legislaturperiode wahrnehmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Dort wird am 14. März 2021 gewählt. FDP-Chef Christian Lindner hatte zuvor erklärt, Wissing schon im September als Generalsekretär vorzuschlagen.