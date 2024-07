Künstliche Intelligenz Wissing und Schmitt eröffnen neues KI-Zentrum

Bundesdigitalminister Volker Wissing und die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (beide FDP) haben ein neues Zentrum für Künstliche Intelligenz (KI) in Kaiserslautern eröffnet. Das KI-Innovations- und -Qualitätszentrum am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) ist Teil der Initiative „Mission KI“ und das erste von zwei geplanten Zentren in Deutschland, mit denen die Bundesregierung den „Einsatz vertrauenswürdiger KI“ vorantreiben will.