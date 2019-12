Wissing und Dreyer glauben fest an Batteriewerk

Volker Wissing und Malu Dreyer. Foto: Gregor Fischer/dpa/Archivbild.

Mainz Ungeachtet der noch ausstehenden Aufsichtsratsbeschlüsse der beteiligten Unternehmen glaubt die rheinland-pfälzische Landesregierung fest an den Bau des Batteriewerks in Kaiserslautern. Die Billigung der milliardenschweren Förderung der sogenannten Batterienallianz, zu der das Projekt zählt, durch die EU-Kommission sei der Meilenstein gewesen, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag in Mainz.

Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) sprach von einem „großen Wurf“ für Kaiserslautern. Es sei gelungen, inmitten des Wandels der ganzen Autoindustrie Chancen für den Standort zu schaffen.