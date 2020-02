Wissing plant Meldeportal für Nitrat-Messstellen: Agrarrat

Volker Wissing (FDP) gestikuliert während eines Interviews. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Bad Kreuznach In Rheinland-Pfalz soll es künftig ein Meldeportal für mögliche Probleme mit einzelnen Nitrat-Messstellen geben. Nach Hinweisen auf dem Portal werde die entsprechende Messstelle dann überprüft, sagte Landwirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) nach einem Treffen mit Bauernvertretern am Montag in Bad Kreuznach.



