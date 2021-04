Wissing kritisiert neuen Entwurf für Infektionsschutzgesetz

Mainz Der FDP-Generalsekretär und rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing hält deutliche Veränderungen beim geplanten neuen Infektionsschutzgesetz für nötig. „Die Bundesregierung hat einen Entwurf für ein neues Infektionsschutzgesetz vorgelegt, den die FDP sehr kritisch bewertet“, teilte Wissing am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit.

Der Unionsfraktionschef im Bundestag, Ralph Brinkhaus (CDU), appellierte am Montag an den Bundestag, möglichst schnell zu entscheiden. Auf die Zustimmung des Bundesrates will er nicht setzen, die Umsetzung sei als Einspruchsgesetz gedacht. „Es ist kein Gesetz, so wie wir es vorhaben, wo der Bundesrat auch zustimmen muss“, erklärte er.