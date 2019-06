Wissing: Jugendherbergen als Türöffner für den Tourismus

Blick auf Burg Stahleck bei Bacharach am Rhein. Foto: DieJugendherbergen.de/Archiv.

Mainz Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing hat die Bedeutung der Jugendherbergen für den Tourismus hervorgehoben. „Viele Besuchergruppen kommen über die Jugendherbergen zum ersten Mal in unser Bundesland - und vor allem auch in unsere ländlichen Räume“, sagte Wissing zum 70. Jahrestag des Verbands der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland.

„Die Jugendherbergen haben daher für unsere Regionen eine große strukturelle Bedeutung: die Gäste sind wichtig für Handel, Gastronomie oder Ausflugsziele.“ Die Häuser ermöglichten es Menschen jeden Alters, jeder Nationalität und jeder Gesellschaftsschicht, „die schönsten Flecken in Rheinland-Pfalz kennenzulernen.

„Die Jugendherbergen sind ein wichtiger Angebotsbestandteil im Übernachtungsangebot für Rheinland-Pfalz“, erklärte der Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz-Tourismus GmbH, Stefan Zindler. Neben den Gruppen- und Klassenfahrten seien Jugendherbergen vor allem für Familien eine gefragte Unterkunftsmöglichkeit. Mittlerweile gebe es flächendeckend moderne und zeitgemäße Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz.