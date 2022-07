Bundesregierung : Wissing: Im Bund ist es ruppiger als in Mainz

Mainz Wenn sich jemand mit Ampelkoalitionen gut auskennt, dann ist das wohl der Bundesverkehrsminister. Das Regieren in Berlin ist komplexer, als er es in seiner Zeit als rheinland-pfälzischer Minister erlebt hat.

Nach Einschätzung von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) ist der Umgang in der Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz ruhiger als auf Bundesebene. „Im Bund ist es ruppiger, als es in Mainz war, weil die Themen eine andere Dimension haben und wir auf Bundesebene mit einer Krise konfrontiert sind, die schlimmer kaum sein könnte“, sagte der FDP-Politiker im Redaktionsgespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.