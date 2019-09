Wissing: Hessisches 365-Euro-Ticket nicht direkt übertragbar

Mainz Das hessische Schülerticket für 365 Euro im Jahr ist nach Ansicht von Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) nicht ohne weiteres auf Rheinland-Pfalz übertragbar. „Der Vergleich zwischen den Ländern hinkt“, sagte er in einem Redaktionsgespräch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

„Wir haben ganz andere ÖPNV-Anforderungen.“ Während Hessen eine Reihe großer und mittlerer Städte habe, sei Rheinland-Pfalz viel ländlicher. „Nach unseren Berechnungen wäre das 365-Euro-Tage-Ticket dreimal so teuer wie in Hessen.“ Hessen bezuschusst das 365-Euro-Schülerticket mit 20 Millionen im Jahr und plant darüber hinaus ab 2020 ein Seniorenticket.

Auch dem Gedankenspiel des Städtetages Rheinland-Pfalz eines in einigen Jahren kostenlosen ÖPNV erteilte der Minister eine Absage. „Nicht alles, was kostenlos ist, führt zu einem Run.“ Erfahrungen seit den 1970er Jahren hätten gezeigt, dass Menschen nur wegen günstigerer Ticketpreise nicht vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel umstiegen, sondern eher die, die sonst zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs seien. „Die einfache Rechnung: „Mach' ein 365-Euro-Ticket und niemand fährt mehr mit dem Auto“, die ist empirisch widerlegt“, sagte Wissing.

Wissing kündigte an, noch in diesem Jahr das Nahverkehrsgesetz vorlegen zu wollen. Dabei gehe es vor allem darum, regulatorische Hürden für den ÖPNV-Ausbau beseitigen zu wollen. Eine solche Hürde sei, dass der ÖPNV zu den freiwilligen Aufgaben der Kommunen zähle. „Das bedeutet, dass die Verausgabung der Mittel immer erst erfolgen kann, wenn der Haushalt genehmigt ist“, erklärte Wissing. „Das führt zu Verzögerungen.“ Das sei ein Thema, an das herangegangen werde. „Es kann aber auch nicht sein, dass es zu einer uneingeschränkten Pflichtaufgabe wird, die Kommunen dann alles bestellen und das Land zahlt“, sagte Wissing.