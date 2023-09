Mobilität Wissing: Grenzüberschreitendes 49-Euro-Ticket mit Frankreich

Macron hatte in einem Interview am Montagabend gesagt, dass er hinter der Idee eines 49-Euro-Tickets in Frankreich stehe. Eine Einführung solle der Transportminister mit den Regionen Frankreichs vorbereiten, die so ein Ticket anbieten wollen. Macron verwies darauf, dass die Tarife im öffentlichen Nahverkehr in Frankreich von den Regionen selbst festgelegt werden.