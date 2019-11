Wissing fordert Überarbeitung des Agrarpakets und einen Rat

Zahlreiche Bauern mit ihren Treckern stehen bei einer Protestaktion von Bauern gegen das Agrarpaket. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa.

Mainz Der rheinland-pfälzische Landwirtschaftsminister und Vorsitzende im Agrarausschuss des Bundesrats, Volker Wissing (FDP), hat eine Überarbeitung des Agrarpakets gefordert. Mit seinen Vorgaben zum Insekten- und Umweltschutz gefährde das Paket die Existenz der Landwirte ohne Not, kritisierte Wissing am Dienstag in Mainz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

„Wir müssen hier dringend sachlicher vorgehen“, mahnte der FDP-Politiker. „Die Bauern produzieren wertvolle Lebensmittel, sie sind ein entscheidender Stabilitätsfaktor für unsere gesamte Gesellschaft und für die ländlichen Räume insbesondere.“