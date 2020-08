Wissing: FDP will Reformmotor in nächster Regierung sein

Berlin Ungeachtet magerer Umfragewerte kämpft die FDP nach Darstellung ihres designierten Generalsekretärs Volker Wissing darum, bei der Bundestagswahl 2021 in Regierungsverantwortung zu kommen. „Wir lassen uns nicht von Umfragen irritieren.

Daraus kann man bestenfalls ableiten, dass wir unsere Themen und Inhalte noch stärker voranbringen müssen“, sagte der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die FDP habe Deutschland immer gut getan. „Sie hat dafür gesorgt, dass das Land eine wirtschaftlich gute Entwicklung nimmt. An diese Tradition wollen wir im kommenden Jahr anknüpfen.“

Zu den Umfragewerten von fünf bis sechs Prozent sagte Wissing: „Ein ganz wesentlicher Grund ist, dass in dieser Corona-Pandemiephase die Regierung im Mittelpunkt steht. Und deswegen haben wir als Oppositionspartei im Bund einen relativen Nachteil.“ Dies werde sich jetzt aber ändern, weil wirtschafts- und finanzpolitische Themen wieder stärker in den Fokus rückten. „Es geht in den kommenden Monaten darum: Wie kommen wir durch diese Krise? Und wie können wir Arbeitsplätze sichern? Vor diesem Hintergrund hat die FDP eine Aufgabe im Parteiensystem und der stellen wir uns.“