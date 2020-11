Wissing: Chancen der Gentechnologie nutzen

Volker Wissing (FDP) spricht im Plenum im Bundestag. Foto: Michael Kappeler/dpa

Berlin/Mainz Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) hat eine bessere Nutzung der Möglichkeiten der Bio- und Gentechnologie in Deutschland gefordert. In einer Rede vor dem Bundestag verwies er am Donnerstag auf die jüngsten Fortschritte des Mainzer Unternehmens Biontech bei der Suche nach einem Corona-Impfstoff.

„Spätestens der Erfolg von Biontech sollte jedem gezeigt haben, welches Potenzial die Gentechnologie hat. Und Corona ist weiß Gott nicht die einzige Herausforderung, vor der wir stehen“, sagte Wissing laut Mitteilung seines Ministeriums.