Wissing beklagt lange Planung bei Bauvorhaben

Mainz In einer Woche wird die Hochmoselbrücke für den Verkehr freigegeben. Im Landtag blicken die Vertreter der meisten Fraktionen mit Vorfreude auf den 21. November - aber eben nicht alle. Verkehrsminister Wissing bemängelt die langen Planungszyklen bei solchen Verkehrsbauprojekten.

Planungsverfahren für größere Verkehrsbauprojekte in Deutschland dauern nach Einschätzung des rheinland-pfälzischen Verkehrsministers Volker Wissing deutlich zu lange. Während in den 1970er Jahren Verfahren mit zwei Leitz-Ordnern zu erledigen gewesen sein, brauche es heutzutage über 60 solcher Ordner, sagte der FDP-Politiker am Donnerstag im Landtag in Mainz. „Heute ist es zu komplex geworden.“ Es gehe nicht darum, gegen die Interessen von Bürgern oder Umweltverbänden zu arbeiten, es müsse ein Ausgleich gefunden werden. Irgendwann müsse aber auch entschieden werden.