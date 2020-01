Wissing: Bauernproteste Ausdruck von Verzweiflung

Mainz/Berlin Der rheinland-pfälzische Agrarminister Volker Wissing (FDP) sieht die Proteste von Bauern unter anderem gegen die Düngeverordnung als Ausdruck von Verzweiflung. Die Verordnung der Bundesregierung bedrohe die Existenz vieler Betriebe, erklärte Wissing am Montag in Mainz.

Klöckner hatte vor der Agrarmesse Grüne Woche in Berlin vor einer Radikalisierung der Proteste zum Thema Landwirtschaft gewarnt. Das gelte sowohl für agrarkritische Nichtregierungsorganisationen als auch für manche Bauernproteste, sagte sie der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Auch unter Landwirten gebe es „radikale Aufrufe, vor allem in den digitalen Netzwerken“. Es werde etwa behauptet, Deutschland sei kein Rechtsstaat mehr. „Ich habe Sorge, dass dieses Aufheizen sachlichen Gesprächen den Boden entzieht und die Stimmung in der Gesellschaft sich gegen die Bauern manifestiert. Das will ich verhindern“, sagte die Bundesministerin.