Wissenschaftler bündeln Forschung zur psychischen Gesundheit

Mainz 14 Institute und Kliniken haben sich zu einem neuen Forschungszentrum zusammengetan. Therapien etwa bei Depressionen sollen umfassender entwickelt werden.

Ein wichtiger Wettbewerb wird in diesem Jahr die Bewerbung als Standort für das geplante Deutsche Zentrum für Psychische Gesundheit sein, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) seit 2018 vorangetrieben wird. Es soll die sechs bereits bestehenden Zentren der Gesundheitsforschung ergänzen. Geplant ist ein Forschungsnetz mit mehreren Standorten, das „zu psychischen Erkrankungen mit besonders hoher Krankheitslast in der Bevölkerung neue und wirksamere diagnostische, therapeutische und präventive Konzepte“ entwickeln soll.

„Als Doppelstruktur mit MZPG und dem Leibniz-Institut für Resilienzforschung stellen wir uns auf, ein Teil dieses Netzwerks zu werden“, sagte der Geschäftsführer des Leibniz-Instituts in Mainz und stellvertretende Leiter des MZPG, Klaus Lieb. „Diese Verbindung ist einzigartig in Deutschland, wir bilden so das Spektrum von der Gesundheitsförderung bis zur Behandlung ab.“ Das Mainzer Forschungszentrum für Psychische Gesundheit bringe eine große Breite an Fachdisziplinen zusammen, von der Grundlagenforschung bis zur therapeutischen Versorgung.