Auto : Wirtschaftsminister sieht gute Chancen für Ford-Standort

Saarbrücken In wenigen Tagen will US-Autobauer Ford seine Entscheidung bekannt geben, ob Saarlouis oder Valencia den Zuschlag für die Produktion eines neuen Elektroautos erhält. Der Saar-Wirtschaftsminister sieht den heimischen Standort im Vorteil.

Saarlands Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) ist zuversichtlich, dass der Ford-Standort in Saarlouis mit seinen derzeit 4600 Beschäftigten nicht geschlossen werden muss. In der nächsten Woche wird eine Entscheidung des US-Autobauers erwartet, ob in Saarlouis oder im spanischen Valencia die Produktion eines künftigen Elektroautos erfolgen soll. „Im Moment bin ich optimistisch, dass wir, wenn in einem transparenten, fairen Verfahren entschieden wird, gute Chancen haben, einen Zuschlag zu bekommen“, sagte Barke am Dienstag in Saarbrücken. Soweit er die Zahlen kenne und interpretiere habe Saarlouis einen Vorteil.