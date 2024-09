Bruttoinlandsprodukt Wirtschaftsleistung im Saarland im ersten Halbjahr gesunken

Die Ursachen für die schwächelnde Wirtschaft im Saarland sind vielfältig. Etwa das Verarbeitende Gewerbe hat laut Landesamt in der ersten Jahreshälfte an Dynamik verloren. Die Industriebetriebe erzielten einen Halbjahresumsatz von 14,0 Milliarden Euro und unterschritten damit den Vergleichswert des Vorjahres um nominal 5,7 Prozent. Auch das Baugewerbe habe in den ersten sechs Monaten nur einen Umsatz von 651 Millionen Euro gemacht. Dies seien nominal 2,3 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum 2023.