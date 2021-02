Wirtschaft macht vor Bund-Länder-Schalte Druck

Mainz Die rheinland-pfälzischen Unternehmen blicken den Beratungen von Kanzlerin Merkel und der Länder-Regierungschefs mit großen Erwartungen entgegen. Sie fordern Perspektiven zu Lockerungen des Corona-Lockdowns.

Vor der Bund-Länder-Schalte an diesem Mittwoch zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie haben die rheinland-pfälzischen Unternehmen den Druck auf die politischen Entscheider erhöht. Die Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz (LVU) verlangte eine „Öffnungsstrategie für die Wirtschaft“. Während die politischen Strategien zur Bekämpfung der Pandemie „nur bedingt wirksam“ gewesen seien, hätten die Betriebe ihre Aufgaben erledigt, erklärte Präsident Gerhard Braun am Dienstag. „Das muss nun endlich honoriert werden.“