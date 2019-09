Wirtschaft in Rheinland-Pfalz geschrumpft

Ein Bauarbeiter arbeitet auf einer Baustelle. Foto: Kay Nietfeld/Archivbild.

Bad Ems Die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz ist im ersten Halbjahr erstmals seit Jahren wieder geschrumpft. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres ging das Bruttoinlandsprodukt (BIP) preisbereinigt um 0,9 Prozent zurück, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag mitteilte.

Ein Rückgang wurde zuletzt im Jahr 2013 verzeichnet.

Das diesjährige Minus beruhe unter anderem auf Sondereffekten in einem Wirtschaftszweig des Verarbeitenden Gewerbes. Der Rückgang bilde daher nicht die allgemeine Konjunkturentwicklung ab. Im vergangenen Jahr hatte das preisbereinigte BIP noch um 1,7 Prozent zugenommen. Den größten Umsatzrückgang verzeichneten die Landesstatistiker in der pharmazeutischen Industrie mit minus 61 Prozent aufgrund eines Sondereffekts. Rückgänge gab es auch in der chemischen Industrie (3,6 Prozent) und im Maschinenbau (6,7 Prozent). Zuwächse habe es dagegen beispielsweise im Fahrzeugbau (elf Prozent).