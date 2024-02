Konjunktur Wirtschaft im Stimmungstief - Kritik an Bürokratie

Es müsste mehr Geld in die Digitalisierung der Verwaltung gesteckt und es müsse generell weniger in Problemen und mehr in Lösungen gedacht werden, sagte Glockauer. Wie schnell sich Projekte in Deutschland realisieren ließen, habe der Aufbau der Terminals für verflüssigtes Erdgas (LNG) gezeigt. „Das sollte man kopieren und auch auf andere Bereiche übertragen.“ De facto sei der Zustand der Straßen und Schienen sowie der Stand beim Ausbau von Glasfasernetz und Ladeinfrastruktur „teils desolat“.