Wirbel um Wahlkampfmotiv: Dreyer, Wissing und Spiegel

Mainz Knapp fünf Wochen vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz erhitzt erneut ein Wahlkampfbeitrag aus den Reihen der CDU die Gemüter. Diesmal geht es um ein Motiv des Landtagsabgeordneten Dirk Herber, der innenpolitischer Sprecher seiner Fraktion ist.

Die SPD sprach von „niveaulosem CDU-Wahlkampf“, es fehle schlicht an inhaltlichen Argumenten. Herber konterte, er könne die Aufregung in keiner Weise nachvollziehen. Er habe das Plakat entwerfen lassen, um „humoristisch“ darauf hinzuweisen, dass es Zeit für einen Wechsel sei. „Die Politik sollte in der Faschingszeit entspannter mit solchen närrischen Einlagen umgehen.“