Kommunalwahl Wirbel um gewählten AfD-Mann als Bezirksbürgermeister-Vize

Die Wahl des AfD-Vertreters Werner Schwaben zum stellvertretenden Bürgermeister im Bezirksrat West in Saarbrücken löst Wirbel in der saarländischen Landespolitik aus. Schwaben hatte sich bei der geheimen Wahl am Donnerstagabend mit zehn Stimmen gegen den CDU-Kandidaten Volker Arnold durchgesetzt, der auf sieben Stimmen kam, wie die Stadt Saarbrücken mitteilte.