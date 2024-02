Kooperationsverbot Wirbel um Abstimmung bei Freien Wählern zum Umgang mit AfD

Entscheidend sei am Ende, dass sein Antrag mit großer Mehrheit angenommen worden sei, sagte Wefelscheid. Damit seien die Parteilinien klar, die gälten für alle Parteimitglieder. Im Radiosender SWR1 hatte er am Sonntag gefordert, die vier Abgeordneten müssten sich erklären, warum sie Fraktionschef Streit in der Sache nicht gefolgt seien. „Es ist auf jeden Fall unglücklich“, sagte Wefelscheid dem Sender.