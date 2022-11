Landtag : „Wir wurden vergessen“: Campingplatzbetreiber zur Ahrflut

Mainz Der Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe im Ahrtal hat seinen Blick am Freitag auf die Aufräumarbeiten in der zweiten Julihälfte vergangenen Jahres gerichtet. Der Campingplatzbetreiber Mario Frings sagte als Zeuge im Landtag, dass er in den ersten Tagen nach der Sturzflut auf seiner Anlage in Dorsel keinerlei Hilfe vonseiten der Behörden in Rheinland-Pfalz bekommen habe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Wir wurden einfach vergessen“, sagte Frings. Auf einem weiteren von ihm betriebenen Campingplatz am anderen Ahrufer, auf nordrhein-westfälischer Seite, sei die Unterstützung von Anfang an sehr gut gewesen.

„Die Krisenbewältigung, das war leider wie Tag und Nacht“, sagte der Campingplatzbetreiber. Auf seiner Anlage in Ahrdorf, einem Ortsteil von Blankenheim im NRW-Kreis Euskirchen, sei die Bürgermeisterin zwei Tage nach der Katastrophe zu ihm gekommen und habe gefragt, wie sie helfen könne. Sie habe ihm dann Flächen für die Aufräumarbeiten zur Verfügung gestellt und veranlasst, dass die Feuerwehr das Verbrennen von Grünschnitt gesichert habe. „In Rheinland-Pfalz habe ich keinen gesehen.“ Hilfe habe es allein von Freiwilligen gegeben.

Der Untersuchungsausschuss setzte am Freitag auch die Termine für weitere Sitzungen an. Am kommenden Freitag sollen Zeugen der Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidigung sowie der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) zum Krisenmanagement in der Zeit vom 15. Juli bis 6. August gehört werden. Dabei gehe es auch um Organisationsfragen und um die Kommunikation zwischen Einsatzleitung und Abschnittsleitungen, sagte der Ausschussvorsitzende Martin Haller (SPD). Weitere drei Sitzungen wurden für die ersten drei Freitage im Dezember festgelegt.

© dpa-infocom, dpa:221118-99-568117/2

(dpa)