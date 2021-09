„Wir sind zurück“: Landtag feiert Wiedereröffnung

EIn Mann hält den symbolischen Schlüssel zum Deutschhaus. Foto: Andreas Arnold/dpa

Mainz Mit leisen Klängen eines Streichquartetts und einem glücklichen Hausherrn ist am Mittwoch der rheinland-pfälzische Landtag in seinen rundum erneuerten Parlamentssitz zurückgekehrt. „Das geschichtsträchtige barocke Deutschhaus erstrahlt heute in neuem Glanz“, sagte Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

„Wir sind wieder zurück.“ Die 101 Abgeordneten aus sechs Fraktionen und die Kabinettsmitglieder auf den Regierungsbänken applaudierten erfreut.

Die Sanierung des historischen Gebäudes an der Mainzer Rheinfront und die Modernisierung des Plenarsaals begann 2016. Der in seinem Namen an den Deutschen Orden und die Kreuzzüge erinnernde Bau wurde bis auf die Außenmauern entkernt und neu errichtet. Die Gesamtkosten der Landtagssanierung belaufen sich auf 73 Millionen Euro.

Eine kleine Panne nach der symbolischen Schlüsselübergabe nahmen die Teilnehmer der Eröffnungsfeier mit Humor: Wie schon bei der letzten Landtagssitzung in der vorübergehend genutzten Rheingoldhalle kam es zu einem Feueralarm, der sich schnell als Fehlalarm erwies.