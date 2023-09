Wein Winzerverband sieht geringere Weinernte

Mainz · Die Weinernte in Rheinhessen und der Pfalz wird nach Einschätzung des Bauern- und Winzerverbands deutlich geringer ausfallen als angenommen. Die bisherigen Erträge in den beiden größten deutschen Anbaugebieten seien „eher ernüchternd“, teilte der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd am Freitag in Mainz mit.

15.09.2023, 11:23 Uhr

Eine Mitarbeiterin eines Weinguts trägt volle Eimer mit Trauben durch einen Weinberg. Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Anders als das Statistische Bundesamt, das kurz vor Beginn der Lese ein deutliches Plus vorhergesagt hatte, geht der Verband von einer leicht unterdurchschnittlichen Erntemenge aus. Als Grund nennt der Verband die Witterung vor allem in den vergangenen zwei Wochen. Hohe Temperaturen hätten zu einer hohen Verdunstung von Wasser aus den Beeren geführt. In Rheinhessen hätten zwei Unwetter mit schwerem Hagelschlag Ende August und vor wenigen Tagen zudem die Ernte auf rund 2000 Hektar „teilweise vollständig“ vernichtet. Unabhängig von der Erntemenge gehen die Winzer von einem qualitativ guten Jahrgang aus und rechnen mit einer kurzen, intensiven Lese. © dpa-infocom, dpa:230915-99-204203/2

(dpa)